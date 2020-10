non ha risentito del salto in un big. Dal Parma alla Juve è cambiato poco, lo svedese si è già conquistato un posto da titolare andando anche già a segno con la maglia bianconera. Pirlo è pazzo di lui, perché come racconta Tuttosport l'allenatore apprezza in particolare la duttilità dello svedese, capace di giocare in più ruoli dal centrocampo in su, e sempre in grado di inventarsi la giocata decisiva che può cambiare una partita.