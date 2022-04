6









Ángel Di Maria. Un nome che suscita emozione. Nelle scorse ore è circolata la voce di un contatto tra la Juventus e l'entourage del giocatore, un ammiccamento che ha tutte le carte in regola per diventare una bella storia d’amore. El Fideo è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, che non eserciterà l’opzione di rinnovo annuale, ed è alla ricerca di una nuova sfida, l'ultima prima di tornare in Argentina. Dopo Benfica, il Real Madrid, il Manchester United e il Psg, dopo aver sfiorato l'Italia in un paio di occasioni, ecco la soluzione italiana, che al giocatore sarebbe graditissima e gli regalerebbe la possibilità di misurarsi in un’altra Top League. La Juventus - scrive Tuttosport - sarebbe perfetta: rappresenta la nobiltà del calcio italiano e gli fornirebbe la chance di competere per vincere la sua 2ª Champions. E ALLA JUVE? - Allegri - si legge - si troverebbe con un esterno clamoroso, in grado di saltare l’uomo con facilità impressionante, capace di pennellare cross e assist per Dusan Vlahovic . El Fideo sa essere devastante a destra e a sinistra, così come è stato, più volte, un fattore se impiegato da centrocampista centrale, come lo inventò Ancelotti. Duttile, tecnico e ideale rapporto qualità prezzo, visto l'arrivo a parametro zero. In Argentina lo adorano, nel mondo tutti lo stimano e il colpo può essere quello giusto. L'unico nodo? L'età. Non per lui, che di infortuni ne ha avuti davvero pochi e non sembra in fase calante nonostante i 34 anni, ma per più di qualche tifoso bianconero sì.