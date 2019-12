La Juventus ha fatto i propri auguri di buon compleanno ad Aaron Ramsey, che oggi compie 29 anni, tramite un comunicato ufficiale sul sito:



"Quante occasioni di festa per Aaron Ramsey che oggi compie anche gli anni e sotto l’albero trova regali e auguri per il suo ventinovesimo compleanno.



Gallese di Caerphilly, vicino a Cardiff, Aaron è approdato quest’estate in bianconero dopo una vita calcistica all’Arsenal (dal 2011), con cui ha vinto tre Coppe d’Inghilterra e tre Community Shields. Punto di forza della sua nazionale, con la quale ha totalizzato 60 presenze e segnato 16 gol, il duttile centrocampista saluta un 2019 che, pur avendolo visto spesso fermo ai box, non gli ha impedito di totalizzare già 11 presenze in bianconero, condite da due gol decisivi: in Serie A nel 2-1 con l’Hellas Verona e in UEFA Champions League con l’identico risultato a Mosca, contro la Lokomotiv.



Fuori del campo sempre disponibile e sorridente, Ramsey ha velocemente conquistato la simpatia dei tifosi, che in questo giorno speciale gli inviano i più caldi auguri. Happy birthday, Aaron!".