JUVENTUS, LE 5 NOTIZIE DI OGGI

Si avvicina sempre di più per lala sfida contro l', che trattandosi di un posticipo del lunedì sera lascerà di fatto il fine settimana "libero". Dopo il pareggio contro l'Empoli e la sconfitta nel Derby d'Italia per i bianconeri sarà fondamentale rimettersi "in carreggiata" centrando una vittoria, motivo per cui Massimilianosta già pensando alle possibili idee di formazione consapevole di dover fare i conti con più di un'assenza pesante (compresa quella di capitan Danilo per squalifica).Già, perché la giornata di oggi, venerdì 9 febbraio, ha lasciato in dote, tra le altre cose, anche un aggiornamento sulle condizioni di Dusan, che sembra destinato a dare forfait. Crescono, invece, le possibilità di assistere a breve al debutto di Tiago, così come di vedere in campo per più tempo l'altro acquisto del mercato di gennaio, Charly, al quale sono stati già concessi alcuni minuti a San Siro. Novità anche sul mercato, oltre che in generale sul fronte societario.