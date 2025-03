Dusan Vlahovic torna in Nazionale: ecco quando potrebbe giocare

AFP via Getty Images

Vlahovic torna in Nazionale

Portieri: Predrag Rajkovic, Dorde Petrovic, Aleksandar Jovanovic.

Difensori: Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Milos Veljkovic, Strahinja Erakovic, Jan Carlo Simic, Srdan Babic, Nemanja Gudelj, Aleksa Terzic, Ognjen Mimovic.

Centrocampisti: Sasa Lukic, Nemanja Maksimovic, Mirko Topic, Sasa Zdjelar, Lazar Samardzic, Andrija Maksimovic, Veljko Birmancevic, Stefan Mitrovic, Andrija Zivkovic.

Attaccanti: Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Nikola Stulic, Mihajlo Cvetkovic.

. L'attaccante della Juventus , non più titolare dall'arrivo in bianconero di Randal Kolo Muani, è pronto a rimettersi a disposizione del CT dellaDragan Stojkovic in vista del doppio impegno di Nations League contro l'Austria (), sostanzialmente uno spareggio per mantenere la Lega A della competizione. Il classe 2000, dunque, avrà un'importante occasione per mettersi in mostra dopo le difficoltà degli ultimi tempi in bianconero.Ecco la lista completa dei convocati, tra cui figurano anche altri giocatori del campionato di Serie A.