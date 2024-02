". Un messaggio semplice e chiaro, quello lanciato da Dusan. L'attaccante serbo ha rotto così il silenzio su Instagram dopo, partita in cui non ha brillato sprecando anche una grossa occasione per portare la squadra bianconera in vantaggio al termine di una bella progressione offensiva di Weston McKennie, con uno stop sbagliato.Nel day after, il numero 9 prende posizione: da parte sua - e sicuramente di tutta la squadra - non c'è nessuna intenzione di arrendersi. La stagione non è ancora finita, è il momento di guardare avanti. Qui sotto il suo post.