AFP or licensors

Dusan Vlahovic può restare alla Juventus in estate? Cosa filtra

un' ora fa



La Juventus sta iniziando a pensare a quali movimenti fare nel corso della sessione estiva di calciomercato che è ormai decisamente vicina. Tra i nomi in uscita infatti sembra possa esserci anche quello di Dusan Vlahovic. Indipendentemente da come farà in queste ultime partite della stagione la sensazione è che si vada dalla separazione dal numero 9 serbo. Anche perchè il suo contratto è in scadenza nel 2026 e la Juventus non vuole rischiare di perderlo a zero. Ad oggi infatti sembra difficile pensare possa restare a Torino, ma si capirà meglio a ridosso della sessione di mercato.