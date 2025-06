Dusan Vlahovic può restare alla Juventus?

Dusan è arrivato a Caselle con il sorriso sulle labbra , tra i primi a scendere dal pullman che ha portato la Juventus verso il terminal. Il centravanti serbo si è mostrato tra i più disponibili del gruppo, fermandosi con un gruppo di tifosi per firmare autografi e posare per foto, autografando anche anche una bandiera serba. Una gestualità sorprendentemente serena e positiva, soprattutto considerando l'incertezza che avvolge il suo futuro in bianconero. Il suo atteggiamento disteso sembra in controtendenza rispetto a una situazione contrattuale che resta tutt’altro che definita.

Vlahovic Juve, le ultime sul futuro

Vlahovic è tornato alla Continassa nella giornata di ieri, dopo gli impegni con la Nazionale serba, ma non risulta ci sia stato un confronto diretto con il nuovo direttore generale, Damien Comolli. Il nodo legato al suo futuro resta quindi in sospeso. La permanenza alla Juventus nella prossima stagione appare al momento piuttosto improbabile: il suo attuale ingaggio è ritenuto troppo elevato per i nuovi parametri economici imposti dalla dirigenza. Inoltre, non risultano in corso trattative concrete per un rinnovo di contratto che possa spalmare l’ingaggio su più stagioni.La pista più plausibile, dunque, è quella della cessione. La Juventus attende ora segnali concreti da parte dei club interessati, che finora si sono limitati a semplici sondaggi senza mai presentare un’offerta ufficiale. L’attaccante piace in Italia e all'estero, ma il suo alto ingaggio rappresenta un ostacolo non indifferente. Il club bianconero, intanto, resta alla finestra, pronto a valutare eventuali proposte che possano portare a una separazione utile per entrambe le parti. Il sorriso di Vlahovic a Caselle potrebbe essere solo l’apparenza di una serenità di facciata, in attesa di capire quale sarà il suo futuro lontano da Torino.