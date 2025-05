Dusan Vlahovic partner di Unicef: 'I giovani devono sapere di non essere soli'

Getty Images



Vlahovic per Unicef le parole

Cosa farà Vlahovic con Unicef?

Dušanè è diventato partner dell'UNICEF in Serbia per sostenere la salute mentale di bambini e giovani, unendosi a una famiglia globale che comprende icone sportive come David Beckham e Lionel Messi. Queste le sue parole:“Credo sia importante che i giovani sappiano di non essere soli, che è normale avere giornate difficili e che non ci si deve vergognare di parlarne. Nel corso della mia carriera, le conversazioni con la famiglia, gli allenatori e gli amici hanno significato molto per me. Se avete qualcuno di cui vi fidate, condividete i vostri sentimenti. È il primo passo per sentirsi meglio”.Il programma prevede la collaborazione con i governi e le istituzioni locali per rafforzare il sostegno ai giovani, la realizzazione di corsi di formazione accreditati e lo sviluppo delle capacità di oltre 100 professionisti provenienti da scuole, strutture sanitarie e centri di assistenza sociale, nonché l'educazione e l'empowerment di oltre 5.000 giovani in comuni mirati. Inoltre, oltre 300 giovani riceveranno un sostegno psicosociale diretto nelle loro comunità.Il sostegno di Dušan Vlahović a questa iniziativa trasmette un messaggio forte: occuparsi della salute mentale non è una debolezza, ma un atto di coraggio e responsabilità. In qualità di modello per molti giovani, la sua voce sottolinea ulteriormente l'importanza della conversazione, della comprensione e del sostegno tempestivo.Si legge sul sito ufficiale di Unicef.