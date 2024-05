Dusan, dopo il gol contro l'Inter dell'11 maggio 2022 e quello che ha sbloccato la sfida di questa sera contro l', è diventato il terzo giocatore dellaa trovare la rete in due edizioni della finale di Coppa Italia, dopo John Charles (1958/59 e 1959/60) e Savino Bellini (1937/38 e 1941/42). Una grande soddisfazione per l'attaccante serbo, che questa competizione era già andato a segno nella semifinale di andata contro la Lazio, mentre in campionato non trovava la rete ormai da settimane. Dusan, insomma, aveva una grande voglia di lasciare un'impronta su questa finale.