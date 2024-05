Dusansembra essersi definitivamente sbloccato anche con il piede che aveva sempre ritenuto "debole": l'attaccante serbo della, infatti, ha segnato nel complesso sei gol diin questa stagione, solo uno in meno di quelli segnati in totale nelle precedenti cinque tra tutte le competizioni da quando gioca nella massima serie italiana. Il classe 2000, inoltre, è stato coinvolto in sei gol nelle ultime cinque sfide contro l'Atalanta, compresa appunto la finale di Coppa Italia di ieri, dopo che nelle sue prime quattro gare contro la Dea non aveva preso parte ad alcuna rete.