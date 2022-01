Dusan Vlahovic è appena arrivato, ma i tifosi della Juventus l'hanno fatto immediatamente sentire a casa appena è sceso dalla macchina, prima di entrare al J-Medical per le visite. Ora vogliono sapere tutto di lui... compresa la pronuncia di nome e cognome.



A far luce ci ha pensato la Gazzetta dello Sport: la “s” di Dusan non si pronuncia all’italiana, il suono è più simile a un “sg”, lo stesso suono della J di Jorginho.



La "h" del cognome in Italia non viene pronunciata, in realtà andrebbe aspirata (come nella parola inglese “hope”).