Vlahovic e la pubalgia: il retroscena svelato

ha espresso il suo amore per la città di Torino e per il club durante un'intervista a 'BeIN Sport' , in vista dell'importante match contro l'Inter.L'attaccante bianconero ha evidenziato il suo eccellente adattamento alla Juventus, descrivendo l'ambiente come superiore alle sue aspettative.La sua recente forma straordinaria, con sei gol segnati nelle ultime quattro partite, lo rende uno dei giocatori più in forma a disposizione di Allegri. Tuttavia, la strada verso il successo non è stata sempre così agevole per lui.Durante l'intervista, Vlahovic ha condiviso il suo percorso personale, evidenziando i momenti difficili legati principalmente a problemi fisici. La pubalgia ha significativamente influenzato le sue prestazioni nell'ultimo anno e mezzo, inclusa la partecipazione ai Mondiali.L'attaccante serbo ha ammesso che l'esperienza in Qatar nel 2022 non è stata come sperava: "Non ero al meglio fisicamente,, e mentalmente è stato un periodo difficile per me. Non ho potuto esprimere il mio potenziale, nonostante l'opportunità straordinaria rappresentata dai Mondiali".Nonostante le sfide fisiche, Vlahovic è riuscito comunque a segnare durante il torneo, incluso un gol nella sconfitta per 3-2 contro la Svizzera.