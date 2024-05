Chi sarà il MIGLIOR ATTACCANTE #SerieATIM 23/24? pic.twitter.com/rl76NSOa2w — Lega Serie A (@SerieA) May 21, 2024

Dusanè in lizza per il premio didella Serie A, messo in palio dalla stessa Lega come ogni anno. Gli "sfidanti" del serbo classe 2000 dellasono l'ex bianconero Paulo Dybala della Roma e Rafa Leao del Milan. La presenza sul "podio" di quest'ultimo, protagonista di una stagione un po' sotto le aspettative a detta di molti, ha subito suscitato le reazioni contrastanti dei tifosi, molti dei quali avrebbero voluto vedere al suo posto, per esempio, un Lautaro Martinez - forse però in corsa per il premio di MVP della stagione - o un Marcus Thuram. Il dibattito, insomma, è già aperto…