Dusan Vlahovic è il simbolo della disfatta. Peggio di ogni previsione ma la gestione fa discutere

AFP via Getty Images

, ma è sempre bene ricordarsi che al peggio non c'è mai limite. Questa è un po' la sintesi della prova di Dusan Vlahovic.e manca un quarto d'ora al triplice fischio. La curva sta già lasciando lo Stadium e la contestazione è iniziata.Dusan prende il posto di Randal Kolo Muani, che è comunque apparso in difficoltà e continua a non segnare. Quindi forse chi sosteneva che il problema della Juventus fosse Dusan oggi deve ridimensionarsi. Dusan però entra e peggio di così non può fare: scivola ed apre una prateria ad Ademola Lookman che chiude i conti con il goal del definitivo 4-0 e ko totale.

quindi c'è anche il fattore sfortuna, ma le critiche piovono su Dusan, come l'acqua sul prato dello Stadium.. Vlahovic infatti dopo essere il centro del progetto della nuova Juventus è lentamente scivolato in fondo alle gerarchie. Kolo Muani è diventato il titolare fisso (nonostante i numeri siano tutto meno che ottimi). Dusan è ai margini.Quando chiamato in causa risponde presente (vedi la trasferta di Cagliari) ma al momento sembra anche lui la brutta copia di sè stesso. È però naturale: quando la fiducia inizia a mancare e il giocatore lo avverte spesso è complesso poter rendere al meglio e questo sembra proprio quanto sta accadendo a Dusan. Quindi sotto la lente di ingrandimento anche la gestione del tecnico Thiago Motta. A volte pare di sentire la canzone di Giorgia: "Tu mi porti su, poi mi lasci cadere", esattamente come successo con Vlahovic che in ordine è solo l'ultimo. Prima di lui Danilo o Fagioli per citarne alcuni. Quindi certo, Dusan non sta rendendo, ma gli errori sono anche nella gestione.





