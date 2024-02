Juve, i numeri dell'attacco

. I numeri parlano chiaro, in questo primo scorcio di 2024 nessuno ha segnato quanto l'attaccante dellanei maggiori cinque campionati europei: per lui già 7 gol in 6 partite - che avrebbero potuto anche essere di più se non avesse saltato per infortunio la gara contro l'Udinese -, con un solo passaggio a vuoto in quella contro l'Inter a San Siro. Nelle ultime 30 stagioni bianconere, inoltre, soltanto un certo Cristianoaveva superato questa quota, con 10 reti all'attivo. Applausi a Dusan, quindi, ormai capace di incidere anche nei momenti più delicati.Il problema, piuttosto, è il resto dell', che ha numeri tutt'altro che incoraggianti, si potrebbe dire da zona retrocessione: si sta infatti parlando di un solo centro nel nuovo anno, quello di Federicocontro il Sassuolo, mentre Areke Kenansono ancora a secco; il piatto piange anche per Moise, indisponibile per infortunio. E non ha funzionato nemmeno il tridente, testato solo per pochi minuti e comunque non ancora considerato da Massimilianocome un'opzione per lo schieramento titolare. Obbligatorio cambiare marcia, in un modo o nell'altro.