In questa stagione, Dusansta facendo parlare di sé con le sue prestazioni straordinarie in Serie A. Con 12 gol già segnati, l'attaccante serbo si è guadagnato un posto nella storia della Juventus come il secondo giocatore negli ultimi 50 anni a raggiungere la doppia cifra di reti in due campionati consecutivi prima di compiere 24 anni. Questo traguardo lo colloca accanto a un altro grande talento bianconero, Paulo, con cui ha condiviso i primi sei mesi della sua avventura in bianconero. La presenza di Vlahovic ha fornito un'importante spinta all'attacco della Juventus e ha dimostrato il suo valore come uno dei talenti emergenti nel calcio europeo.