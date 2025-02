AFP via Getty Images

Dalla stagione 2019/2020 quella in cui Dusanha segnato il suo primo goal in Serie A nessun giocatore ha fatto più goal del centravanti serbo della Juventus alche si conferma essere la vittima preferita di Dusan. Si tratta di otto centri messi a segno esattamente come Lautaro Martinez e Cristiano Ronaldo.Inoltre, Vlahovic (42 gol, otto assist) è il quinto giocatore a toccare quota 50 partecipazioni attive a una rete con una singola squadra in Serie A dal suo arrivo alla Juventus nel febbraio 2022, dopo Lautaro Martinez con l’Inter (78), Rafael Leão con il Milan (61), Ademola Lookman con l’Atalanta (59) e Victor Osimhen con il Napoli (54).