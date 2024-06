Anche Dusanha reso omaggio a Zlatan, che oggi per la prima volta dopo il suo ritiro ha ricevuto un caloroso omaggio dai tifosi della Nazionale svedese. Il momento celebrativo per l'attaccante ex Milan eè stato organizzato in occasione dell'amichevole pre Europeo con la Serbia, che ha visto in campo tra gli altri anche il bianconero classe 2000 e il compagno Filip Kostic. "Grazie Zlatan", ha scritto Vlahovic sui social, condividendo in un video un caloroso abbraccio con Ibra. Guardalo qui sotto!