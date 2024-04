I numeri di Vlahovic in questa stagione



Nella triste notte di, dove ancora una volta lanon è riuscita a trovare una vittoria in trasferta, l’unica stella che emana più bagliore è quella di. Il serbo ha rivitalizzato con una punizione da defibrillatore una Vecchia Signora che non dava battiti cardiaci.Poi l’ingresso di Yildiz ha sicuramente aiutato la Juventus ad uscire dallo stato di coma in cui si trovava. La realtà è però una:gol stagionale nella Serie A 23/24, ilsi conta quello in Coppa Italia contro la Lazio nella gara d’andata. Proprio quella Lazio che la Juventus dovrà nuovamente affrontare nella gara di ritorno, in programma martedì 23 aprile alle ore 21.00 all’Olimpico di Roma.La gara di ieri non lascia ottimismo, semmai c’è la sensazione che i biancocelesti possano fare. Le speranze del popolo juventino cadono irrimediabilmente su Vlahovic e quel sinistro alla dinamite che disegna calcio.Proprio quel piede che ieri ha avviato la rimonta sul Cagliari. Perché ancora una volta il serbo si è caricato sulle spalle la squadra. Ha giocato spalle alla porta, ha tenuto la palla a centrocampo, l’ha smistata sulle corsie esterne. Ha segnato nel primo tempo, gol poi annullato, ha risposto con la punizione., con le spalle così grosse da caricarsi da solo squadra e popolo. Appunto, tutto tremendamente da solo.Si torna indietro alla scorsa stagione. Alle critiche nei confronti del serbo ingiustificate, accusato di non avere la stoffa per restare ala Juventus. Così torniamo indietro a due stagioni fa, con le critiche verso Matthijse Paulo Dybala. La realtà è che il più delle volte sono stati loro due a dare solidità alla fase difensiva e brillantezza alla sterile e improvvisata manovra offensiva.Dusannella scorsa stagione ha avuto tanti, in primis la. Quest’anno era partito forte, poi ha avuto una flessione, salvo poi risalire nel finale del girone d’andata. Poi da lì ha iniziato a segnare con frequenza, a lottare e a salvare diverse volte la Juventus dalla sconfitta. Ha fatto i suoi errori, ha accusato nervosismo, ma la realtà dei fatti è che se non segna Vlahovic per la Juventus sono guai.