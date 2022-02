1









Giochi ed effetti del calciomercato. Domani sera Dusan Vlahovic tornerà per la seconda volta da avversario dell'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo: ci ha già giocato con la maglia della Fiorentina a inizio campionato, lo scorso 11 settembre. Ma non solo: ci ha anche vinto, segnando. Non una, due volte, entrambe dal dischetto. Insomma, dopo il gol contro l'Hellas Verona nell'esordio con la maglia della Juventus e quello propiziato in Coppa Italia contro il Sassuolo, sempre allo Stadium, la prima in trasferta del serbo è un déja-vu.



Affinché sia completo, Dusan non deve fare altro che ripetersi. "Vlahovic mancava a questa squadra per caratteristiche, con un punto di riferimento davanti gli altri traggono giovamento. Stiamo lavorando con entusiasmo diverso, la novità porta entusiasmo". Parole di Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di vigilia: tocca al numero 7 accrescere ancora di più l'entusiasmo.