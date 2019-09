Strada in salita per Maurizio Sarri alla Juventus. Al di là delle due giornate saltate dall'ex allenatore del Napoli a causa delle sue condizioni di salute, non è ancora sbocciato l'amore con la società bianconera: il motivo principale sembra essere il mancato piazzamento degli esuberi. E, per questo, secondo Sport Mediaset, c'è stato un duro confronto tra Sarri e la dirigenza.