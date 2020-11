Pioggia di critiche su Paul Pogba. Tornato in Nazionale il mese scorso dopo più di un anno di assenza, ha alternato prestazioni più e meno buone, ma ha soprattutto acceso alcuni interrogativi tra i tifosi, gli opinionisti e gli esperti del calcio francese: è ancora necessario? E' ancora essenziale. Pogba sta attraversando un brutto periodo con il Manchester United e France Football ne analizza così il percorso, tra qualità e problemi.



PRO - In molti lo criticano, ma secondo una fazione dell'opinione pubblica, Pogba ha ancora troppa qualità per poter essere escluso dalla Nazionale. Sa far brillare gli altri e resta un leader rispettato nello spogliatoio, nonostante i molti bassi in una squadra che avrebbe bisogno del suo talento, ma spesso non lo trova, affidandosi alla sua concorrenza.



CONTRO - Ma, sostengono i più, questo non è più il Paul Pogba che tutti conoscevamo. I passaggi determinanti, le giocate, i recuperi, il suo essere determinato fino all'ultimo secondo. Quel Paul della Juve e dei Mondiali 2018, insomma, non c'è più. Da più di due anni ormai, si legge, ha cambiato rendimento e, peggio ancora, atteggiamento "perché quando qualcosa lo infastidisce, si vede sia nel suo gioco che nel suo linguaggio del corpo. Diventa quasi fastidioso, incapace di riequilibrare il centrocampo o creare qualcosa, un vero peso per i Blues. Come nel suo club dove è ben lontano dall'essere in odore di santità". Non può vivere di rendita, in sostanza. Anche perché, continua FF, la concorrenza è superiore a lui, almeno nelle prestazioni, a partire dal giovanissimo Eduardo Camavinga, che sta imparando a stare ad livelli per sostituire proprio Pogba. Infine, Pogba è sì importante per lo spogliatoio, ma, si chiedono in Francia, tutto questo giustifica il continuare a metterlo su un piedistallo e fargliele passare tutte? La Francia è un'istituzione ed è soprattutto questo. E Pogba va considerato come tutti gli altri, nessun totem dell'immunità. Basta scuse.