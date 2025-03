Dumfries tocca col braccio in area durante Napoli-Inter: per Doveri non è rigore, la spiegazione

Getty Images

L'episodio

Protesta il Napoli nel finale di primo tempo del big match del 'Maradona' contro l'Inter. Sul risultato di 0-1, infatti, i padroni di casa hanno protestato dopo un un tocco di braccio in area da parte di Denzel Dumfries, che però l'arbitro Doveri non ha giudicato punibile con il calcio di rigore in favore della squadra di Antonio Conte.Spinazzola calcia da fuori area e l'olandese respinge la palla con un gomito. Il braccio viene però considerato abbastanza attaccato al corpo, senza aumento del volume, da arbitro e Sala VAR: per questo non è stato concesso il rigore al Napoli.

Perché non è stato assegnato il rigore al Napoli

Come spiegato da Luca Marelli di DAZN, "è stato ritenuto che il braccio, che era piuttosto largo rispetto al corpo, non avrebbe cambiato la direzione del pallone. Se il pallone non avesse toccato il braccio avrebbe colpito il corpo. In questo senso Dumfries non ha aumentato il volume del corpo".