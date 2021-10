A due giorni dal derby d'Italia con la Juventus, in programma domenica sera al Meazza, in casa Inter parla: "Qui - dice a Sportmediaset - c'è un sistema di gioco totalmente nuovo rispetto a quello in cui ero abituato a giocare. Anche l'ambiente, il Paese, le persone: tutto nuovo. Quindi sì, a volte è un po' difficile ma cerco di fare il massimo e provo a farlo tutti i giorni"."Io erede di Hakimi? Non avverto questa pressione, ma lui ha fatto ha strepitosa stagione. Ha fatto un gran lavoro, ma ora è il mio turno. Credo in me stesso e so che arriverà il mio momento".