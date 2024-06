L'esterno dell'Inter Denzelha parlato ai microfoni di SkySport. Nel corso dell'intervista gli è stato chiesto se ipotizzasse un futuro allao al, due dirette rivali dell'Inter. La risposta del giocatore ha scatenato i tifosi. Queste le sue parole:"Futuro alla Juventus o al Milan? Come ho già detto io amo l’Inter ma nel calcio non si sa mai. Anche se ripeto, non ci ho mai pensato perché non voglio andarmene".