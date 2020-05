Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro del comitato esecutivo dell’Uefa, si è soffermato sulla ripresa della Champions League ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Da quello che so, anche il Paris Saint-Germain e Lione giocheranno in Champions League. Una task force sta pensando come organizzare le altre partite, se con gare secco o meno e se con una final four ad Istanbul”. Il Lione, ricordiamo, deve giocare il ritorno degli ottavi di finale contro la Juventus.



SU GRAVINA E CONTRATTI – “Non ho avuto alcun contatto con Gravina in questi giorni. Sul tema dei contratti decide la Fifa e c’è uno specifico regolamento legato al coronavirus”.