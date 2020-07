Cristophe Dugarry choc. L'ex attaccante francese è intervenuto su RMC Sport, attaccando Messi: "Di cosa dovrebbe avere paura Griezmann, di un ragazzino basso e mezzo autistico? Se ha un problema con Messi, può mangiarselo". In seguito, Dugarry ha chiesto scusa: "Sono sinceramente dispiaciuto per la portata dei miei commenti. Non volevo stigmatizzare le persone con disturbi autistici, non era mia intenzione".