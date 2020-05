1









Rocco Commisso lo sta ripetendo a più riprese: Federico Chiesa non è più incedibile. Situazione ribaltato rispetto all’estate scorsa, quando lo blindò per presentarsi elegantemente a Firenze. Ora il talento azzurro può lasciare a fronte di una ricca offerta, e andare anche alla Juventus “Se è la sua volontà”. Chiesa non piace solo in Italia, ma anche all’estero, soprattutto in Inghilterra. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il Manchester United si starebbe muovendo seriamente, al pari del Chelsea, per l’attaccante viola, che intanto sta prendendo lezioni di inglese, giusto per non farsi trovare impreparato.