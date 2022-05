La Lega Calcio ha ufficializzato gli orari dell'ultima giornata di Serie A: la Juventus giocherà sabato sera alle 20:45 contro la Fiorentina al Franchi, in contemporanea con le altre squadre in corsa per l'Europa (Lazio-Verona, Atalanta-Empoli, ma non Torino-Roma, anticipata a venerdì per la finale di Conference dei giallorossi).



Lo scudetto si deciderà invece domenica 22 maggio alle 18:00, orario del calcio d'inizio di Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan. Infine, la lotta salvezza, che coinvolge Salernitana e Cagliari, rispettivamente contro Udinese e Venezia alle 21.00, sempre di domenica.