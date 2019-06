Nel duello senza esclusione di colpi tra Juventus e Real Madrid sul mercato ricoprirà un ruolo importante Mino Raiola, potente procuratore che gestisce gli interessi di due obiettivi “condivisi” da bianconeri e blancos: da una parte Paul Pogba, dall’altra Matthijs de Ligt. Secondo Don Balón, il rapporto tra Florentino Pérez e Raiola è stato teso per molti anni e l’affaire Ibrahimovic - che anni fa ha snobbato il Real per approdare nel Barcellona di Pep Guardiola - ha contribuito al gelo. E la situazione non sarebbe destinata a cambiare nelle prossime settimane: nel frattempo la dirigenza juventina porta avanti i contatti con l’agente, con Pogba e De Ligt sempre nel mirino.