Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, 2 luglio:- Juve all'attacco oltre Vlahovic. In attesa che sbarchi Di María, alla Juve mancano due punte: i preferiti sono Zaniolo e Arnautovic, scelto come vice-Vlahovic se parte Kean. Il serbo, intanto, prende il 9: il 7 va a Chiesa. Pogba farà le visite la prossima settimana.- Berardi e Zaniolo, duello Milan-Juve. Incontri incrociati tra i direttori sportivi a Rimini. Massara contatta Tiago Pinto e Carnevali per i due attaccanti. I bianconeri valutano un prestito con obbligo di riscatto per Nicolò.