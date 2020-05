1









Lorenzo Pellegrini torna al centro del mercato. Dopo l'interesse del Psg, ora il duello per il centrocampista è tutto italiano.Derby d'Italia per lui, sia Juve che Inter sono alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche. Per Paratici è un vecchio pallino, mentre i nerazzurri ci avevano già provato la scorsa estate. Mentre è in attesa di un rinnovo con i giallorossi, molte big si interessano a lui. E proprio questo stallo sul rinnovo tiene viva l'idea Pellegrini per Inter e Juve: senza il prolungamento di contratto per Pellegrini resterebbe valida la clausola rescissoria, esercitabile tra l'1 e il 31 luglio, da 30 milioni di euro. Un calciatore che fa gola a molti e su cui la Juve potrebbe entrare in concorrenza con altre big.