Sandro Tonali e Gaetano Castrovilli sono i due talenti maggiori che il campionato di Serie A ha mostrato negli ultimi mesi (pre coronavirus). Due potenziali campioni, che giocano in ruoli simili, seppur con caratteristiche diverse. Sembrava che Juve e Inter potessero in qualche modo dividersi i due giovani talenti, con Tonali in bianconero e Castrovilli in nerazzurro. Ma l’affare Kulusevski e soprattutto il coronavirus hanno sparigliato le carte. Ora l’Inter è in pole per il regista del Brescia, mentre la Juve, secondo quanto riferito da calciomercato.com, ha ripreso a lavorare per Castrovilli.





Il centrocampista è divenuto un argomento nelle discussioni tra Juve e gli intermediari per Chiesa. Lo stesso Paratici lo ha inserito tra i giovani italiani di grande valore, da tenere d’occhio. Commisso dovrà fissare un prezzo: con ogni probabilità bisognerà aspettare una stagione, prima di andare all’attacco, o sperare in un’apertura ad una cessione immediata, magari lasciando il giocatore in prestito un anno alla Fiorentina. Botta e risposta tra Inter e Juve: se i nerazzurri ci provano per Tonali, la Juve è pronta a rispondere con Castrovilli.