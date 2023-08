La Fiorentina ha ricevuto un'offerta importante dalla Premier League per Nico Gonzalez. Se l'argentino alla fine dovesse trasferirsi in Inghilterra, il club viola tornerebbe sul mercato e tra i nomi in lista c'è Domenico Berardi, riferisce. Sul giocatore come sappiamo c'è anche la Juventus; negli ultimi giorni di mercato potrebbe quindi accendersi un duello per l'attaccante italiano.