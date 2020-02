Higuain e Ronaldo. Poco prima anche Dybala. Più che emergenza punti o infortuni, Sarri ha dovuto fronteggiare soprattutto quella dei musi lunghi. Il tecnico, quasi a ogni decisione presa, s'è visto ricevere una reazione forte e clamorosamente plateale da parte dei suoi attaccanti. E' capitato anche ieri sera col Pipita: una prova deludente e l'apertura degli uno contro uno avevano portato MS a partorire questa decisione, ma Gonzalo pensava di poter dare di più. Di poter risolvere tutto con uno spiovente, magari un gol. REAZIONI - Sono reazioni che vanno registrate. E che mostrano come l'alternanza offensiva - e in questo caso anche quella dei moduli, delle idee - non abbia sortito l'effetto concorrenza; semmai, è stata vista come un'operazione di sfiducia graduale. "Non ho mai visto un giocatore uscire felice dal campo", spiega ancora Sarri. Ma un atteggiamento così ostile da parte dei suoi calciatori potrebbe tranquillamente essere segno di un malcontento generale, che in parte spiegherebbe anche la mancanza mentale della Juve nell'ultimo periodo. Nervi tesi, costantemente tesi. Serve una mano dai senatori. E smetterla con le sceneggiate.