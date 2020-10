Due vittorie e un pareggio. La serata di Europa League per le italiane si chiude così, ecco il racconto delle partite.



Il Milan passeggia sullo Sparta Praga: vince 3-0 contro i cechi grazie ai gol di Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot.



La Roma non va oltre lo 0-0 contro il CSKA Sofia. I giallorossi non bissano il successo contro lo Young Boys, arrivato in rimonta, e restano fermi alla traversa di Mkhitaryan. Una gara vivace, ma senza gol. Persa l'occasione di andare da soli in vetta, visto il pareggio tra Cluj e Young Boys.



Vince il Napoli nella seconda gara del girone F di Europa League: dopo il ko interno con l'Az Alkmaar, gli uomini di Gattuso battono 1-0 a domicilio la Real Sociedad. Decide Politano.