Cosa, in questo caso? Un downgrade che sembra palese e scontato. Soprattutto dovuto, in nome delle sacre entrate che devono foraggiare la stagione della Juventus. (qui foto e video da Caselle) . L'ha fatto alle 18.23 di un martedì d'inizio agosto, a due giornate dalla fine del calciomercato d'Oltremanica. E chissà: forse anche la fretta ha giocato un ruolo decisivo, nell'atterraggio del brasiliano sul pianeta Juve. Da quattro anni lontano dalla breccia dell'onda, però comunque voglioso di essere all'altezza di un esborso importante. Tant'è:Ma l'arrivo, dicevamo. Normale e senza fronzoli, un po' grigio poiché dettato dal filtro del tempo e dall'assenza totale d'attesa che montava mentre lo scambio andava a chiudersi. L'iter è rimasto lo stesso: due Jeep d'ordinanza, la Polizia a precedere. Poi una novità, che solo Cristiano Ronaldo un anno fa aveva adottato: finestrino abbassato e un pollice in alto per salutare i giornalisti presenti e quel paio di tifosi.Mentre Cancelo, e la rabbia che ancora si percepisce per il suo addio, svaniscono nella pioggerellina di Caselle.