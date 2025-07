Due squadre di Premier su Douglas Luiz: la situazione e la richiesta della Juventus

Nel futuro c'è ancora la Premier

Il matrimonio tra la Juventus e Douglas Luiz sembra ormai destinato ai titoli di coda dopo appena una stagione che non ha regalato alcun tipo di gioia. Il brasiliano, costantemente tartassato dagli infortuni, e mai del tutto convincente ogni volta che è stato chiamato a scendere in campo, è sempre più vicino all'addio alla Vecchia Signora che, non più tardi di un anno fa, aveva sborsato qualcosa come 50 milioni di euro per portarlo a Torino.Come riferito da La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda Douglas Luiz si fa sempre più strada l'ipotesi di un ritorno in Premier League. Sulle tracce dell'ex Aston Villa, infatti, ci sarebbero il West Ham - che avrebbe offerto un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni - e l'Everton, ma nessuno dei due club sembra al momento avvicinarsi alle richieste della Juve.

La posizione della Juve

La Juventus, che ha pagato Douglas Luiz 50 milioni di euro solamente un anno fa, vorrebbe avere la certezza di incassarne circa 40 in modo da scongiurare quella che sarebbe un'importante minusvalenza. I bianconeri, dunque, attendono le mosse ufficiali da parte dei club della Premier, ovvero il palcoscenico dove Douglas Luiz ha dato il meglio di sé e dove sembra destinato a tornare ad esprimere quel potenziale che a Torino non si è praticamente mai visto.