La Juventus domenica sera ha pareggiato il derby d'Italia contro l'Inter grazie a un calcio di rigore in cui il Var ha richiamato l'arbitro per rivalutare il contrasto di Dumfries su Alex Sandro al limite dell'area. Stasera in Napoli-Bologna sono stati dati finora due rigori alla squadra di Spalletti: mani evidente di Medel, il direttore di gara fischia però fallo in attacco di Osimhen, ma il Var lo richiama e lui indica il dischetto. Tutto corretto, ma nessuna polemica stavolta come quelle invece derivate dal penalty su Alex Sandro di San Siro. E poi il rigore, per lieve sgambetto di Mbaye su Osimhen, che ha portato al 3-0 attuale risultato del match.

Tra rigore corretto che però non è dinamica differente da quella di Dumfries-Alex Sandro, a rigore dubbio nel secondo tempo, una raccolta di tweet che testimoniano le polemiche arbitrali: