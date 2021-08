Tanto mercato e qualche pronostico in chiave scudetto nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Tuttosport apre con un'intervista a Giovanni Galeone in occasione del 54° compleanno di Allegri: "". Chi sono? Jorginho e Vlahovic, che secondo l'ex allenatore farebbero al caso della sua Juve. Il Corriere dello Sport apre con l'arrivo di Messi a Parigi e il trasferimento di Dzeko dalla Roma all'Inter in dirittura d'arrivo. Su La Gazzetta dello Sport c'è un'intervista a Brahim Diaz e di spalla il pronostico dei bookmaker per il campionato: "".