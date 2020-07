Edin Dzeko è una delle ultime idee nate in casa Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante per il prossimo anno e la prima alternativa a Milik del Napoli è proprio il bosniaco della Roma, che ha bisogno di fare cassa per sistemare il bilancio. Ci sono due problemi, però, a frenare le mosse della Juventus per l'attaccante bosniaco: il primo riguarda l'età avanzata del giocatore, classe '86; l'altro è rappresentato dall'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, che la società bianconera valuta troppo.