La discrepanza nella valutazione che c'è tra Leandro Paredes e Emre Can è di circa 15 milioni. L'affare potrebbe chiudersi, ma non alla pari quindi. Juventus e Paris-Saint Germain stanno discutendo a proposito e sembra che i parigini vogliano far inserire un'altra contropartita per far quadrare i conti. Mattia De Sciglio, ecco chi potrebbe essere il nome giusto per sbloccare la trattativa: il terzino italiano è notoriamente un pallino di Leonardo.