Il tecnico sembra indirizzato a trattenere a Torino Mattiae Daniele, rientrati dai prestiti a Lione e a Rennes-Cagliari. Il tecnico, spiega Tuttosport, si terrà stretti due giocatori che conosce a memoria, anche se la loro situazione contrattuale è profondamente diversa: De Sciglio è in scadenza il 30 giugno 2022, mentre Rugani è legato alla Juventus fino al 2024 con un ingaggio elevato, che un po’ ha spaventato i club potenzialmente acquirenti. Per lui sono arrivati sondaggi da Fiorentina e Napoli, non portati a conclusione.Dopo la cessione di Merih Demiral all’Atalanta, il classe 1994 è tornato nelle gerarchie bianconere dietro agli intoccabili Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Partirà, classe 2002, che si farà un paio d'anni di prestito (secco) a Cagliari. Anche De Sciglio è pronto a restare, in quanto elemento utile su entrambe le fasce e sempre pronto ad adattarsi. Si aggiungerà alla batteria di terzini composta da Danilo, Cuadrado e Alex Sandro. Motivo per il quale di avvicina la partenza di Luca, rientrato alla Continassa dopo una stagione al Genoa. Il club sta valutando diverse opzioni per il laterale e qualche sondaggio è arrivato anche dall’estero.