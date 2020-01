Due offerte per Merih Demiral. Secondo quanto riporta Sky Sport sia il Leicester che il Borussia Dortmund hanno messo sul piatto proposte da circa 30 milioni di euro per il difensore turco della Juventus che però Fabio Paratici non ha intenzione di cedere. I bianconeri hanno rispedito al mittente l'offerta del club inglese e di quello tedesco. Demiral è incedibile e la Juve preferirebbe cedere Rugani invece dell'ex difensore del Sassuolo.