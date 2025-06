Due morti, centinaia di feriti e fermati dopo la vittoria del Psg

AFP via Getty Images

Dopo il trionfo del Paris Saint-Germain in finale di Champions League, ottenuto sabato sera con un clamoroso 5-0 sull’Inter, in tutta la Francia si sono scatenati i festeggiamenti. Parigi, come molte altre città del paese, è stata invasa da migliaia di tifosi in festa, ma la celebrazione è purtroppo degenerata in gravi episodi di violenza e disordini.A Dax, nel dipartimento delle Landes, un ragazzo di 17 anni è stato ucciso a coltellate durante una rissa scoppiata dopo la partita. Le autorità locali stanno ancora cercando il responsabile dell’omicidio. Un altro drammatico episodio è avvenuto a Parigi, dove un giovane di 20 anni, alla guida di uno scooter, è stato travolto da un’auto in corsa mentre si trovava in strada per festeggiare: è morto poco dopo per le ferite riportate.

Il bilancio complessivo della notte è pesante. Il ministero dell’Interno francese ha comunicato che oltre 500 persone sono state fermate per i disordini, di cui ben 491 solo nella capitale. La vittoria del PSG, attesa da anni dai tifosi, si è così trasformata in una notte di eccessi e tragedie, mettendo in evidenza ancora una volta i problemi legati alla gestione dell’ordine pubblico in occasioni di grande afflusso popolare.