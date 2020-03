1









Costi alle stelle e la perdita sale. A 292 milioni, i debiti sfiorano quota 2.5 miliardi. Sistema indifeso contro il virus. Apre così, la Gazzetta dello Sport odierna. Che sottolinea come il fatturato cresca a 2,7 miliardi, ma aumentano in maniera incredibile le spese, calcolate tra gli stipendi e i trasferimenti. Si rischia il tracollo se il torneo non dovesse ripartire a causa dell'emergenza sanitaria.



E LA JUVE? - La Rosea analizza anche la situazione della Juventus. "300 milioni di capitale per abbattere il debito e piazzare nuovi colpi". La squadra bianconera è nel pieno della sua fase espansiva, effetto anche dell'aumento di capitale da 300 milioni che servirà a finanziare gli investimenti. Ciò ha consolidato la situazione patrimoniale, ma soprattutto ha fermato l'indebitamento finanziario netto, che è passato da 464 milioni ai 327 di dicembre.