La vittoria nel derby col Torino ha ridato entusiasmo alla Juventus che stasera affronterà il Barcellona al Camp Nou per il primo posto nel girone di Champions. Facendo un passo indietro, sono due i giocatori bianconeri inseriti nella top 11 di Calciomercato.com della 10a giornata di campionato. Il primo è, decisivo con due assist: "Terzino-ala-regista-uomo assist, questo è oggi (ma non da oggi) il colombiano. I suoi cross per i due gol della Juve nel derby sono due pennellate"; l'altro, l'uomo-partita: "Altra rete decisiva di un difensore centrale. Anche lui, nel finale della gara contro il Toro. Questi sono gol che possono cambiare la stagione".