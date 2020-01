Due juventini tra i migliori al mondo. Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon, infatti, sono stati inseriti nella Top 10 per presenze in Champions League: il portiere è al decimo posto insieme a Sergio Ramos con 123 presenze, il portoghese secondo a quota 168 gare. Davanti a lui c'è solo Iker Casillas con 177 partite in Champions.