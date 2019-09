Dopo il no di Mario Mandzukic all'Al Rayyan non cambiano i piani della Juve per la sua cessione. Il croato resta sul mercato, anche se si dovrà aspettare la prossima finestra dei trasferimenti, a gennaio. Ci sono due possibili destinazioni ora. Secondo quanto riferito da Tuttosport la prima resta il Manchester United, ma in piedi resiste anche l'ipotesi MLS, con i Los Angeles FC pronti all'acquisto.